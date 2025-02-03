ضُبط بـ 24 طربة حشيش.. المشدد 15 سنة لحلاق في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كشفت التحقيقات ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ممارسة المتهم "م.م.س"، حلاق، بممارسة نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة وعثر بين طيات ملابسه على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عثر داخل السيارة على 23 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.