إعلان

ضُبط بـ 24 طربة حشيش.. المشدد 15 سنة لحلاق في الإسكندرية

11:43 ص الإثنين 03 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كشفت التحقيقات ورود معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ممارسة المتهم "م.م.س"، حلاق، بممارسة نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقي القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة وعثر بين طيات ملابسه على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عثر داخل السيارة على 23 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الإسكندرية حشيش السجن المشدد محاكمة حلاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية