بمشاركة فرنسية.. مكتبة الإسكندرية تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "نحو مستقبل ذكي.. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" والذي ينظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في إطار احتفالات شهر الفرانكوفونية.

جاء ذلك بحضور تييري فيرديل، رئيس جامعة سنجور، ولينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وأمنية شاكر، المسئولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالوكالة الجامعية للفرانكوفونية.

قدمت الجلسة الافتتاحية مروة الصحن، مديرة مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وقالت إن الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية هذا العام يقام تحت شعار "أنا أتعلم"، لأن التعليم يصنع مواطنين قادرين على مواجهة تحديات العالم، وعالم اليوم انقلب رأسًا على عقب بسبب الذكاء الاصطناعي الذي يعد التطور الأهم في القرن الواحد والعشرين.

وقال الدكتور أحمد زايد، إن المكتبة تدعم كل المبادرات التي تقوم بها قطاعاتها المختلفة، واحتفالية هذا العام التي ينظمها مركز الأنشطة الفرنكوفونية تقام للعام الحادي عشر على التوالي، وهذا يعكس حرص المركز والمكتبة على دوام التواصل مع المجتمع الفرانكفوني، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بأنشطتها التعليمية والثقافية والتنموية المختلفة.

وشدد "زايد" على أهمية الذكاء الاصطناعي في العالم المعاصر، لذا تبنى مؤتمر هذا العام لمناقشة هذا التطور وتحدياته للتأكيد على أهميته، مشددًا أنه أصبح جزء لا يتجزأ من تطورات المجتمع الإنساني، مضيفًا: "من هنا يبرز دورنا في فهم هذه التقنيات التكنولوجية واستخدامها بما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع، والنظر إلى التحديات التي تؤثر على استخدامه".

من جانبها، قالت لينا بلان، إن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا مهمًا في الحياة اليومية، والمؤتمر الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية يتوافق مع القمة الفرنسية للذكاء الاصطناعي التي أُقيمت مؤخرًا، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي تحد عالمي يعيد تعريف العديد من المفاهيم ويطرح العديد من الأسئلة حول العلاقات الدبلوماسية وحماية الخصوصية.

وأضافت أن العاصمة الفرنسية باريس استضافت قمة عن الذكاء الاصطناعي بهدف رئيسي وهو تعزيز هذه التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن للجميع، وتم الاتفاق على حلول للتعامل مع هذه الثورة التكنولوجية، إذ يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات في الوقت نفسه.

وتابعت: "الرئيس إيمانويل ماكرون أكد على ضرورة أن يكون لأوروبا رؤية موحدة عن الذكاء الاصطناعي"، مختتمة حديثها بالإشادة بتنظم مكتبة الإسكندرية لمؤتمر لمناقشة هذه القضية.

وبدوره قال تييري فيرديل، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم في الحياة اليومية ساهم في تطور مختلف المجالات، واصفًا إياه بالثورة الكبرى التي يمكن أن تجيب على كل الأسئلة وتوفير كل المعلومات التي قد يحتاج إليها طلاب الجامعات، ولكن التحدي وجود تحيز وتنميط، إذ يوجد صورة نمطية عند توليد الصور مما يعزز الأفكار المتحيزة، لذا يجب أن يتم استغلاله بشكل جيد.

وقالت أمنية شاكر، إن الاجتماع في مكتبة الإسكندرية خلال فعاليات المؤتمر ليس من أجل الاحتفال بالفرنكوفونية فقط ولكن من أجل التفكير في تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم.

وأكدت أن الوكالة تهتم بالابتكار وتعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات وتنظم الفعاليات لفهم كيفية استخدام الذكاء، وتشجع على اعتماد التكنولوجيا وتدريب الباحثين في الوكالة لجعلهم على دراية بكل ما يقدم هذا العصر، مؤكدة أنه يجب الانتباه إلى العديد من التحديات الأخلاقية والأمنية، التي يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي.