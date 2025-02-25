محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوى النظافة

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، جولة مفاجئة بعدد من شوارع مدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات، ومتابعة حالة النظافة والإشغالات.

وأكد المحافظ أن جولاته مستمرة صباحًا ومساءً في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة الأداء على الأرض، والتأكد من تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشارع لمتابعة الخدمات وحل المشكلات.

وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة اليومية لمستوى النظافة، ورفع أي إشغالات تعيق الحركة المرورية، بالإضافة إلى مراقبة منافذ البيع ومعارض السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.