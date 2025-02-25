بحضور واعظات الأوقاف.. مكتبة الإسكندرية تستعرض جهود وتقنيات توثيق التراث - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت مكتبة الإسكندرية أحدث تقنياتها في توثيق التراث في ندوة نظمتها؛ اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية؛ بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع للمكتبة بمشاركة نخبة من واعظات وزارة الأوقاف.

وقالت الدكتورة الشيماء الدمرداش؛ مدير مشروع "إحياء كتب التراث"؛ إن الفعالية تأتي في إطار الاهتمام بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الأوقاف، فيما يخص ملف تجديد الخطاب الديني، وبناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وتمكين المرأة المصرية من أداء دورها الريادي في المجتمع وتحصينه ضد الأفكار الهدامة.

وأضافت أن الفعالية تُمثل رؤية مشتركة وتعاونًا مثمرًا بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الأوقاف المصرية، وتأتي في نطاق سلسة ندوات وفعاليات مشتركة نظمتها المؤسستان على مدار أكثر من عام.

وتناولت أميرة صديق؛ مدير مشروع توثيق التراث بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، دور المركز في توثيق التراث بجوانبه المادية واللامادية من جهة، وتراث مصر الطبيعي من محميات وحياة برية من جهة أخرى.

واستعرضت وسائل تكنولوجيا المعلومات ودورها في التوثيق كتطبيقات الواقع المعزز وعروض الهولوجرام وحوائط المعرفة والتوثيق الثلاثي الأبعاد والأفلام التوثيقية والتوثيق البانورامي والجغرافي، وعرضت المشاريع التي تمت بهذه الوسائل التكنولوجية.

وتحدثت عن سلسلة "عارف.. أصلك مستقبلك"، وقالت: إنها سلسلة أفلام وثائقية تصدرها مكتبة الإسكندرية تتناول شتى مناحي التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم، وذلك من خلال منظور غير تقليدي يستهدف النشء والشباب، عبر محتوى بصري محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم الثلاثية الأبعاد، لتحكي قصصًا من التراث المصري بمعظم أنواعه في إطار علمي مبسط سلس وسريع يركز على تقديم معلومات شيقة تعزز رُوح الهُوية المصرية للشباب، وتدعم الأصول الثقافية المصرية الممتدة من الجذور إلى الفروع.

وأكدت أميرة صديق على أن سلسلة أفلام عارف تعمل على نشر المعرفة بين كافة الفئات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا على اختلاف الاهتمامات والمعارف الثقافية واللغوية؛ فهي ناطقة باللغة العربية، فضلًا عن إتاحة ترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفي ختام الفعالية قامت المشاركات بجولة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي للتعرف على منجزاته، وأهم المشروعات التي قام بتوثيقها منذ إنشائه، وأعربن عن سعادتهن بما شاهدنه من تقنيات الواقع المعزز والعروض البانورامية أو «كالتشراما» التي تعرض الحضارة المصرية بمراحلها المختلفة.