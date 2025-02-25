مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم التراث القبطي العاشر

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، يوم التراث القبطي العاشر، الخميس المقبل والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "مجمع نيقية 325م وأثره على التراث القبطي..17 قرنًا من وحدة الفكر"، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بالقاهرة.



وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن الافتتاح يشهد مشاركة كل من الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، وسهام الجوهري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، وكلمة الأب الدكتور أوغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليكية بالزيتون، وكلمة الأب الربان فيلبس عيسى، راعي كنيسة السريان الأرثوذكس في مصر، وكلمة الدكتور القس عاطف مهنَّي، مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة.



وتشهد الفعاليات افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية يشارك فيه 12 فنانًا وفنانة، كما يتضمن المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطي ودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات تلقيها نخبة من الباحثين؛ وهم الأنبا مقار، الدكتورة نجلاء حمدي، والقس عيد صلاح، الدكتور عادل فخري، الدكتور يوحنا نسيم، عاطف عوض،

الدكتور نادر ألفي، الدكتور نسرين منير، ماركو صادق، وإسحق الباجوشي.



كما تشهد فعاليات اليوم عرض فيلم قصير عن ذوي الهمم، ويأتي في ختام ذلك اليوم عرض فني لكورال «ثمر الروح» بكنيسة السيدة العذراء.