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احتفالًا برمضان.. أهالي الحسينية يضيئون الشوارع بتبرعاتهم (صور)

11:25 م الأحد 23 فبراير 2025
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    أهالي الحسينية يضيئون الشوارع بتبرعاتهم (3)
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    أهالي الحسينية يضيئون الشوارع بتبرعاتهم (2)
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الشرقية - ياسمين عزت:

تبرع عدد من أهالي منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، بشراء لمبات "ليد" كبيرة الحجم لإنارة الشوارع ومحيط المساجد، وذلك احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال إبراهيم نجاح، أحد أبناء المنطقة، إنّه شارك مع مجموعة من شباب الحي في جمع تبرعات مالية لشراء كشافات قوية، خاصةً لإنارة الشوارع التي تعرضت لانقطاع الإضاءة.

وأضاف أن اللمبات "الليد" المستخدمة في إنارة الشوارع مرتفعة التكلفة، إلا أن الجهود الجماعية نجحت في توفير عدد كبير منها، بهدف تحسين المظهر العام وإضفاء أجواء البهجة والطمأنينة على المواطنين.

وأشار إلى أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن تقاليد قديمة، حيث اعتاد الأهالي تزيين الشوارع وإضاءتها لاستقبال شهر رمضان، الذي يُعرف بأجوائه الاحتفالية ولياليه المضيئة على مدار 30 يومًا.

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