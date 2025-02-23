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العثور على جثة سيدة متحللة منذ 6 أشهر بمنطقة جبلية بقنا

08:40 م الأحد 23 فبراير 2025

أرشيفية

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قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأحد، على جثة سيدة مجهولة الهوية متحللة في منطقة جبلية بمركز دشنا، شمالي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا بالعثور على جثة سيدة متحللة في منطقة جبلية بنجع عزوز بمركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر نحو 37 عامًا، توفيت قبل أكثر من 6 أشهر، وتحللت جثتها. تم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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