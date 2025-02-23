مكتبة الإسكندرية تطلق تطبيقًا لترجمة نصوص بردية "إمي-دوات" بتقنية الواقع المعزز

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية إطلاق مشروع حائط معرفة "نحو النهار"، الذي يعتمد على تطبيق بردية "إمي-دوات" الموجود بقاعة الحياة في العالم الآخر داخل متحف الآثار بالمكتبة.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي؛ اليوم الأحد، أن المشروع يهدف لنشر التراث المصري بطرق حديثة وجذابة، وجاء نتاج تعاون بين متحف الآثار ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابعين لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة فريدة لزوار المتحف من خلال تقنية الواقع المعزز، حيث يمكن للزوار استخدام تطبيق تفاعلي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لترجمة النقوش الموجودة على البردية.

ويعتمد التطبيق على توجيه كاميرا الهاتف نحو مشاهد ورسومات البردية، ليحصل المستخدم على شرح صوتي لأحداث المشهد المختار، متاح باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح القائمون على المشروع أن تقنية الواقع المعزز المستخدمة في "حائط المعرفة" تتميز بإمكانية دمج المعلومات الرقمية مع الواقع المادي، مما يميزها عن التقنيات التقليدية التي تعرض المعلومات على شاشات منفصلة؛ لتجعل هذه التقنية نشر الوعي بالتراث المصري بين الشباب والنشء ومختلف الفئات العمرية بطريقة سهلة وجذابة

وتعتبر بردية "إمي-دوات" ذات قيمة أثرية كبيرة، حيث تُعد من أبرز الكتب التي تصف رحلة إله الشمس خلال الساعات الليلية الاثني عشر، وتتمحور حول فكرة تجدد إله الشمس؛ ويتكون الكتاب من اثني عشر قسمًا، يمثل كل منها ساعة من الساعات الممتدة من غروب الشمس إلى شروقها.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية أنه يمكن للزوار تحميل التطبيق قبل أو خلال زيارتهم لقاعة الحياة في العالم الآخر بالمكتبة، عبر حساب مكتبة الإسكندرية على متجري أبل ستور وجوجل بلاي.