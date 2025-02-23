محافظ المنيا يفتتح معرضي "أهلاً رمضان " فى سمالوط -صور

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، معرضي " أهلا رمضان " بمدينة سمالوط، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

أكد كدواني، حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير كافة السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين .

وخلال جولته تفقد المحافظ المعروضات، واستمع إلى العارضين ومستوى التخفيضات المقدمة للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، إلى جانب وفرة الكميات من كافة السلع الأساسية والخضروات واللحوم البلدية والمجمدة وبيعها بنسبة تخفيضات تتجاوز الـ 30 %، مشدداً على فرض مزيد من الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية .

وأوضح المحافظ أن هذه المعارض توفر مواد غذائية متنوعة، ولحوما، وبيض المائدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، لافتاً إلى أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة يغطي كل مراكز وقرى المحافظة بشكل يومي وطوال شهر رمضان المعظم من انتاج مزارع شوشة بسعر 150جنيهاً ، مؤكداً على مراقبة وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين لذلك.

ومن جانبه، أوضح عويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أنه تم افتتاح 5 معارض بمدينة سمالوط، و 18 معرضاً بعدد من قرى المركز، بإجمالي 23 معرضاً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء كدوانى بتوفير جميع السلع الغذائية بأعلى جودة مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وخاصة بالمناطق النائية .

وتشهد أسواق " اهلا رمضان " إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات ، معربين عن سعادتهم بإقامة هذه الأسواق التى توفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية ، ولحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي.

وحرص المحافظ على استماع ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار،ومدى الالتزام بالتخفيضات المعلنة من قبل العارضين، كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم .

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر .

رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، المهندس عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط ،ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.