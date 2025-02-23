بالصور.. إزالة 341 طن مخلفات صلبة خلال حملة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، حملة موسعة لرفع المخلفات الصلبة بمناطق متعددة، مع تحرير محاضر بيئية للمخالفين.

أسفرت الحملة عن رفع 341 طنًا حيث جرى د رفع 300 طن مخلفات من ثلاثة قطع أراض غرب شارع المصيف - طريق جمال عبد الناصر بجوار شريط السكة الحديد، ورفع 30 طنًا من المخلفات بجوار الموقف، و إزالة 5 أطنان من المخلفات بعزبة كوم بلاج، ورفع طن من المخلفات من شونة جراج الوحدة المحلية أمام نادي المهندسين الزراعيين.

كما جرى رفع 2 طن من المخلفات بقرية رقم 6 بجوار محطات طلمبات إدكو للصرف، وإطفاء حريق شب في المخلفات الصلبة بخط الجسر، مع تحرير محاضر للمتسببين بالحريق، ورفع طن مخلفات طريق جسر مصرف الخيري بعد كوبري ممدوح الشهاوي، و إزالة 2 طن من المخلفات الصلبة، بداية مركز إدكو بعد طلمبات حلق الجمل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة المخلفات ومنع التعديات البيئية للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.