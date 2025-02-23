بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح 4 معارض "أهلاً رمضان" ويطمئن على توافر السلع

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، 4 معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" في مركز أسيوط وحي شرق، ضمن سلسلة المعارض التي تُقام استعداداً لشهر رمضان المبارك. تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والنائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

افتتح المحافظ معرض "أهلاً رمضان" بمجمع المصالح في حي شرق، الذي نظمه حزب حماة الوطن بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ومديرية التموين والتجارة الداخلية. يضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم البلدية، السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، وياميش رمضان، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

كما افتتح المحافظ معرضين في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، أحدهما تابع لحزب حماة الوطن والآخر لمجلس المدينة. تفقد المحافظ المعارض للاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، والتقى بعض الأهالي للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

اختتم المحافظ جولته بافتتاح معرض "أهلاً رمضان" في مقر الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في شارع المحافظة بحي شرق. يضم المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الدقيق، البلح، منتجات الألبان، الجبن، والحلويات بأنواعها، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

أكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه المعارض تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويتم افتتاحها بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان توفير السلع المتنوعة للمواطنين بتخفيضات متميزة على مستوى المحافظة. كما وجه المحافظ بضرورة استمرار الجهود لمراقبة الأسواق والأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين مع زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المعارض لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.