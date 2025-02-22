غدًا قطع المياه عن مدينة السلام وقرية يوسف السباعي بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

تجري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة أعمال صيانة وتغيير محابس المياه بالخطوط المغذية برافع السلام، مساء غدا الأحد.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس أن عملية الصيانة تستلزم قطع المياه من الساعة 10 مساء غد الأحد حتى الساعة 6 صباحا يوم الاثنين الموافق لمدة ٨ ساعات.

ويؤثر غلق المحابس وقطع المياه على مناطق مدينة السلام 1 بحى فيصل ومدينة السلام ۲ بحي عتاقة وقرية يوسف السباعي بحي فيصل، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.