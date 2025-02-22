7 صور لسانت كاترين في قلب السحاب.. مشاهد ساحرة وبرودة قاسية

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أجواء شديدة البرودة مع حلول الليل، وانخفاض شديد في درجات الحرارة، مع هبوب رياح شديدة.

وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتواصل مع الأدلة البدوية "المرشدين السياحيين" المصاحبين للأفواج السياحية التي توجد أعلى قمة جبل موسى حتى صباح غدًا الأحد، للتأكد من سلامتهم والتأكيد على استخدام البطاطين للتدفئة، وتناول المشروبات والأغذية التي تمد الجسم بالطاقة.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي، إن الأجواء على قمة الجبل شديدة البرودة تصل إلى حد الصقيع، وبلغت درجة الحرارة صفر، ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة في الانخفاض خلال الساعات المقبلة لتصل إلى ذروتها في منتصف الليل.

وأوضح "الجبالي" أن السائحين يستمتعون على قمة جبل موسى رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وجميعهم استمتعوا بمشهد غروب الشمس مع نزول السحب على قمم الجبال في مشهد طبيعي رائع.