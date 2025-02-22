المشدد 5 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة بفتاة القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة بالسجن المشدد 5 سنوات لشقيقين لاتهامهم بالتعدي على فتاة وإصابتها بعاهة مستديمة بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سید.ا.س.ا" 45 سنة، و"حسن.ا.س.ا" 41 سنة، في القضية رقم 3268 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 2868 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2024/2/2 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، ضربا المجني عليها فاطمة محمد عبد الواحد سيد عمداً بان قام الأول بالتعدي عليها بأداة " عصا شوم " واستكمل الثاني التعدي بأداة "زجاجة" فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها في ضعف الرؤية بالعين اليسري وتقدر نسبتها بنحو 5.7% .

استطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز أداة "عصا شوم " مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز أداة "زجاجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.