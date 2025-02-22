برد قارس وأمطار تضرب 6 محافظات غدًا الأحد.. تعرف على الأماكن المتأثرة

كتب - فادي الصاوي :

رفعت 6 محافظات مصرية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة غدًا الأحد، وذلك استجابةً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شملت هذه المحافظات بورسعيد وشمال سيناء (العريش ورفح) وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية مكثفة لضمان سلامة المواطنين والحد من تأثير الأمطار المحتمل.

تضمنت الاستعدادات نشر فرق الطوارئ في المناطق الحيوية، وتجهيز معدات شفط المياه، وتطهير شبكات الصرف الصحي، وتوزيع فرق الإنقاذ على الطرق السريعة والمناطق المنخفضة. كما تم التنسيق مع إدارات المرور لتنظيم حركة السير وتوجيه السائقين في حال حدوث أي طارئ.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه رسائل توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، تحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأماكن الخطرة خلال فترة الأمطار. وأكدت المحافظات على جاهزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية المتوقعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف فى وقت سابق اليوم استمرار الموجة الباردة التي تشهدها البلاد، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء غدًا الأحد الموافق 23 فبراير 2025.

وتوقعت أن تشهد مدن بورسعيد والعريش ورفح فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بينما تشهد محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح أمطارًا خفيفة.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 2-3 أمتار، موضحة أن سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة شهدت اضطرابًا في الملاحة البحرية اليوم السبت، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5-4 أمتار.

ناشدت الأرصاد المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ونصحتهم بارتداء الملابس الثقيلة وتجنب الأماكن المفتوحة خلال ساعات الليل المتأخرة، كما طالبت السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا.