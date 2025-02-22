إصابة 20 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 20 عاملًا، ظهر اليوم السبت، بكسور وجروح متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 20 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات متنوعة، وتبين أن جميعهم عمال.

وكشفت التحريات الأولية انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.