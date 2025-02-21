إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز العدوة شمالي المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: محمد زكي، 58 سنة، وفاء ناجي، 50 سنة، شعبان زكي، 45 سنة، مقيمين بمحافظة الجيزة .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.