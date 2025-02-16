محافظ المنيا يعلن تيسيرات إضافية لترخيص الميكروباصات بدلًا من سيارات "البيك أب".. تعرف عليها

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن تيسيرات إضافية لترخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكبًا) العاملة بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار)، وذلك بفتح باب التقديم مجددًا لمدة شهر، لتشمل جميع خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية، بدءًا من القرية إلى المركز التابع لها، ثم إلى أي مركز آخر.

كما قرر المحافظ مد فترة إنهاء إجراءات التراخيص للمركبات التي سبق حصولها على الموافقات بموجب قرارات المحافظة أرقام (422 - 437 - 448 - 449 - 450 - 464 - 465 - 529 - 567 - 568 لسنة 2024)، حتى 30 أبريل 2025، باستثناء خط سير المنيا الجديدة.

وفي إطار التسهيلات، وافق المحافظ على السماح لمن لم يستكملوا إجراءات التراخيص السابقة باختيار خط سير جديد وفق احتياجاتهم، إضافة إلى تمكين جميع المقيمين داخل نطاق المحافظة من التقديم باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية فقط، عبر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع لها محل الإقامة، دون الحاجة إلى مستندات إضافية.

وأكد المحافظ أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لمطالب المواطنين والسائقين، بهدف تقنين أوضاع النقل الجماعي، وتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على استخدام المركبات غير المرخصة، داعيًا السائقين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والانضمام للمنظومة الجديدة، التي تضمن لهم تشغيلًا قانونيًا وآمنًا، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.