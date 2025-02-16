إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من مسطرد اتجاه مدينة السلام في نطاق محافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى المستشفيات المختصة ورفع آثار الحادث من عرض الطريق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى، عند نفق الأمير نزلة الرشاح دائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، في الاتجاه القادم من مسطرد اتجاه مدينة السلام، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالأشخاص ونتج عن الحادث تهشم السيارة، وإصابة 9 من الركاب، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، ورفع أثار الحادث وتجنيب السيارة المتسببة في الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.