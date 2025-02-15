في منزل مهجور.. عامل بإحدى الكافيهات يعتدي جنسيًا على تلميذ بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت إحدى قرى مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، هتك عرض تلميذ في المرحلة الابتدائية، من قبل عامل بإحدى الكافيهات، بعد أن استدرجه داخل منزل مهجور.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ الأهالي بقيام عامل في الكافيهات باستدراج تلميذ في المرحلة الابتدائية والتعدي عليه جنسياً داخل منزل مهجور.

انتقلت قوة أمنية وبفحص البلاغ تبين اتهام شاب يدعى "ح. ع" ويبلغ من العمر 31 عاماً، ويعمل بإحدى الكافيهات، وغير متزن نفسيا باستدراج تلميذ في المرحلة الابتدائية، داخل منزل مهجور والاعتداء عليه جنسياً.

جاء ذلك بعد أن شاهد الأهالي بكاء الطفل حال سيره في شوارع القرية، وبسؤاله أقر بارتكاب المتهم الواقعة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.