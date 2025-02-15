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أشرف الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية بجامعة المنصورة

02:44 م السبت 15 فبراير 2025

جامعة المنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:


أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، صدور قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين أشرف توفيق الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية بالجامعة، بالمستوى الوظيفي (العالية) لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

ومن جانبه، قدَّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للأستاذ أشرف الديب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

ووجَّه رئيس الجامعة بأهمية تنسيق الجهود الإدارية وتكاملها للمساهمة في تحقيق أهداف خطة الجامعة الإستراتيجية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك للمضي قُدُمًا في طريق التميز والريادة على المستويين المحلي والدولي.

يذكر أن أشرف الديب شَغَل منصب أمين كلية الهندسة، وأمين كلية الطب، ثم مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، ثم تم ندبه للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية اعتبارًا من 18 يوليو 2024.

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جامعة المنصورة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أشرف توفيق الديب شريف خاطر
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