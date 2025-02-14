الأب وأبناؤه نجوا من الموت.. إصابة 5 في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بالقرب من قرية أبو خلاد التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 3 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "محمود.ف.ع"، 38 عامًا، اشتباه كسر في الحوض، وأبنائه "باسل"، 11 عامًا، و"ريتاج"، 8 أعوام، و"معاذ.ع.ف"، 15 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة، و"أحمد.م.ع"، 37 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.