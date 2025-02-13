الأخ حلق شعر شقيقاته.. إنقاذ 4 أطفال من الشارع في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ 4 أطفال أشقاء بينهم 3 بنات مقيمين بحديقة الفرما أمام محطة القطار.

وقام فريق التدخل السريع بإيداع الطفل داخل دار أطفال بلا مأوى، وإيداع شقيقاته بمؤسسة الفتيات القاصرات للبنات.

وناشد فريق التدخل السريع المجتمع المدني، بإيجاد حلول للم شمل الأسرة وتجهيز الوحدة السكنية لهم، بعد حرق جميع محتوياتها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا لـ 4 أطفال أشقاء مقيمين داخل حديقة الفرما في بورسعيد، وقام الطفل الصغير بحلق شعر شقيقاته البنات خوفا عليهن، لأن هناك أشخاصا يأتون للمكان ليلا، ووجودهم فى الشارع يمثل خطرا كبيرا عليهم - حسب رواية الطفل.

وأشار الطفل إلى أن والدهم حرق الوحدة السكنية المقيمين بها بحى الضواحي بمنطقة فاطمة الزهراء، منذ شهر وجرى القبض عليه، وهو الآن بقسم شرطة الضواحي، وتنصلت الأم من أبنائها وتركتهم بالشارع.