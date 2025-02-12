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السيطرة على حريق في محل بويات بالمنوفية - صور

09:13 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حريق في محل بويات بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت قوات الحماية المدينة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في محل بويات على الطريق السريع أمام مستشفى قويسنا العام.

تلقت أجهزة الأمن بالمنوفية بلاغًا باشتعال النيران في محل بويات أمام مستشفى قويسنا العام، تم إخطار قوات الحماية المدنية، والدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المكان، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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