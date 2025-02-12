كارثة صحية في الدقهلية.. محطة تعبئة مياه جوفية مخالفة تستخدم مواد مجهولة

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إغلاق إدارة صحة البيئة بالمديرية محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول وطرحها معبأة في زجاجات غير مصرح بها ومخالفة للاشتراطات الصحية بنطاق مركز أجا.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية بتكثيف الرقابة على مصادر المياه والمحطات والتأكيد على إغلاق محطات المياه الأهلية المخالفة.

وأوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه بالتفتيش وجد بالمكان عددًا من عبوات المياه المعبأة والمجهزة للبيع على تروسيكل، بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الفارغة ومواد تستخدم لمعالجة المياه دون تصريح من وزارة الصحة.

بدورها أكدت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه تم إغلاق المحطة المذكورة بمعرفة السلطة المختصة، وكذلك التنبيه بضرورة متابعتها بصفة مستمرة للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى.