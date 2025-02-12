مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبرى الزقازيق ببنها وسقوط مصابَين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبرى الزقازيق، ما أدى إلى إصابة اثنان وجرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبري الزقازيق بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة إصابة "أيمن.م" 58 سنة بطلق ناري وإصابة "أحمد ع س" 45 سنة، بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.