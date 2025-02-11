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أصوات مميزة في تلاوة القرآن والابتهالات.. مواهب طلاب المدارس بسوهاج- فيديو وصور

02:03 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

قال محمد السيد محفوظ، رئيس قسم المواهب بقصر ثقافة طهطا إنه نظم قافلة، اليوم الثلاثاء، بمدرسة طهطا الإعدادية الحديثة؛ لاكتشاف مواهب الطلاب في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ مصراوي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "أصوات مميزة في تلاوة القرآن والابتهالات.. مواهب طلاب المدارس بسوهاج".

وأضاف "محفوظ" أنه بعد اكتشاف المواهب المتواجدة بالمدرسة، خلال فعاليات القوافل الثقافية، والتي تنوعت بين تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والأناشيد الدينية وإلقاء الشعر والرسم، يتم تنميتها ودعمها في قصر ثقافة طهطا، تمهيدًا لمشاركتها في المسابقات والفعاليات التي ينظمها ويشارك فيها قصر الثقافة.

شاهد البث المباشر:

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طلاب المدارس سوهاج تلاوة القرآن والابتهالات
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