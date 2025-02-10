بالصور.. سقوط أمطار على بورسعيد والأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط أمطار متوسطة الشدة، مساء اليوم الإثنين، على أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لمواجهة أي تداعيات لسقوط الأمطار وسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، في الوقت الذي أنتظمت عملية عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، كما أنتظم العمل بكوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة ومرفق المعديات.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعوا أجواء باردة على أغلب الأنحاء، مشيرين في بيان لهم، إلى أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.