بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح معرض مبادرة أيادي مصرية

الدقهلية - رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الرابع عشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يستمر خلال الفترة من 10 إلي 24 فبراير الجاري.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة.

والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " خصصت رقم واتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( ayadymisrdakahlia@gmail.com ) لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها .

ويجرى مشروع أيادي مصر بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤولة عن (تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتى تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه)، عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وأنواع المنتجات المطلوب تسويقها على المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز).