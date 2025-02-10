11 عاملاً.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 11 عاملاً، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل ملوي جنوبي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 11 عاملًا هم:

حمد عبدالرحمن سليمان، 53 سنة، و حمدي عبدالحميد ابوالليل، 58 سنة، وعيد ربيع عليوه 44 سنة، وعفيفي محمد مجاهد، 65 سنة، وفارس حسن محمد 22 سنة، وعبدالكريم شعبان حسن، 58 سنة .

كما أصيب: مصطفى عماد فولي، 14 سنة، ومصطفي حمدي مخيمر، 17 سنة، وموسى عوض أبو العلا 20 سنة، وأيمن إكرام جيد 31 سنة، ورماح فولي عزت 20 سنة، مقيمون بمركز أبوقرقاص، وجميعهم أصيبوا بكدمات وكسور متفرقة باليد والساقين واشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.