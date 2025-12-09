ديلر "منشأة العماري" سقط بـ 500 قرص كبتاجون و2 كيلو حشيش في الأقصر

نجحت أجهزة مديرية أمن الأقصر في إحباط ترويج كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، وألقت القبض على عنصر إجرامي خطير يتخذ من منطقة "منشأة العماري" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته ترسانة من السموم شملت أقراصًا مخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

رصد وتحريات



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية، برصد نشاط المدعو "ع.م" (35 عامًا)، عاطل ومقيم بدائرة قسم الأقصر.



كشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر وله "معلومات جنائية سابقة"، وأنه عاد لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

ساعة الصفر والمضبوطات



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تحركت مأمورية من ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف، رئيس المباحث.



تمكنت القوة من ضبط المتهم في كمين محكم، وعُثر بحوزته على كمية ضخمة من الممنوعات، تضمنت: 500 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و2 كيلوجرام من جوهر الحشيش، و20 جرامًا من نبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترافات المتهم



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بصحة التحريات، معترفًا بحيازته للمواد المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، وأن المبلغ المالي المضبوط هو من حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالزبائن، بينما برر حيازته للسلاح الأبيض "المطواة" لاستخدامه في تقطيع المواد المخدرة والدفاع عن النفس.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.