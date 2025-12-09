السجن 7 سنوات لشاب ألقى آخر في النيل بسبب خلاف على ألف جنيه

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غنيم حامد، وعضوية المستشارين ناصر الأمير الطاهر، ومحمد عبد الحميد عبد الحفيظ، ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال مبارك، ومحمد عبد الوهاب العمدة، ووائل محمد مدني، بمعاقبة شاب بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل آخر غرقًا بعد إلقائه من أعلى كوبري داخل نهر النيل بمركز نقادة غرب محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2025، حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مصطفى. ر. ك، طافية بمياه نهر النيل أسفل محور الشهيد باسم فكري بنقادة، وبها إصابات متفرقة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم خ. م. خ، من قرية المنشية بمركز نقادة، استدرج المجني عليه وتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا "شوم"، ثم حمله وألقاه من أعلى المحور في مياه النيل، ما أدى إلى وفاته غرقًا، وذلك على خلفية خلاف مالي بينهما لم يتجاوز 1000 جنيه.

وعقب ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1239 لسنة 2025 كلي قنا، أصدرت المحكمة حكمها بسجنه 7 سنوات لإدانته بقتل المجني عليه بإلقائه في نهر النيل.