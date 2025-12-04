شبين الكوم "عالمية".. انضمام عاصمة المنوفية لشبكة اليونسكو لمدن التعلم

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انضمام مدينة شبين الكوم رسميًا إلى الشبكة العالمية لمدن التعلّم لعام 2025 التابعة لمنظمة "اليونسكو"، واصفًا هذا الانضمام بـ"الإنجاز الدولي" الذي يكلل جهودًا مكثفة في ملف الترشيح.

وأكد المحافظ أن انضمام شبين الكوم لهذه الشبكة المرموقة سيفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات الدولية، مما يعزز مبادرات المحافظة لتمكين الشباب والمرأة وتحقيق الشمول المجتمعي عبر برامج التدريب المستمر وفق المعايير العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم "أبو ليمون" بتوجيه الشكر لجميع القطاعات المشاركة في إعداد الملف، مشددًا على أن التعليم هو القاطرة الرئيسة للتنمية المستدامة، وأن العمل مستمر لتحقيق المزيد من التقدم.