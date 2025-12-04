ضبط مروجي فيديو "كراتين الرشوة الانتخابية" بأبشواي

الفيوم - حسين فتحي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على شخصين، بتهمة ترويج مقطع فيديو مضلل يزعم قيام أنصار أحد المرشحين بتوزيع "كراتين مواد غذائية" لتوجيه الناخبين بدائرة مركز أبشواي.

وكشفت التحريات التي أمر بها اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، عدم صحة تلك الادعاءات، حيث تبين أن الفيديو صور شخصين داخل محل تجاري يوزعون "كروت إرشادية" فقط لمساعدة المواطنين في معرفة لجانهم الانتخابية، وذلك في مكان بعيد عن الدائرة الانتخابية، ودون وجود أي مواد غذائية أو دعاية مخالفة.

وأكدت التحريات، التي أشرف عليها العميد محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، أن الواقعة لا تعدو كونها تسهيلًا على الناخبين، وتم القبض على مروجي الفيديو وإحالتهم إلى نيابة أبشواي للتحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.