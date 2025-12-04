واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة، والتي تشمل مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم وإقبال ملحوظ من الناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والخدمية، إضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية.

وتفقد أبوالنصر عدداً من اللجان الانتخابية، من بينها لجنتا رقم 55 و56 بمركز الفتح، حيث تابع توافر الخدمات الأساسية للناخبين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكداً توفير الكراسي المتحركة والمظلات ومقاعد الانتظار، إلى جانب إزالة أي إشغالات بمحيط اللجان لضمان سهولة الحركة.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تهدف إلى الوقوف ميدانياً على مستوى الأداء داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير إجراءات التصويت، مشيراً إلى أن الساعات الأولى من اليوم شهدت إقبالاً متزايداً يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أبوالنصر أن غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان الموقف الانتخابي لحظة بلحظة باستخدام أحدث تقنيات الرصد، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي مع ضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء عملية إعادة التصويت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، مؤكداً استمرار أعمال المتابعة حتى إغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز مساء اليوم.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن المشاركة تعكس روح الانتماء الوطني وتدعم مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.