حصاد الحزن والغرائب.. تفاصيل 12 شهراً من الأحداث الساخنة في كفر الشيخ

كفن جماعي لـ 20 فتاة وزوج يذبح أسرته.. 2025 عام الوجع في المنوفية

طوت محافظة كفر الشيخ صفحة عام 2025، وهو العام الذي لم يكن عادياً في تفاصيله؛ إذ شهدت أرجاء المحافظة طوال 12 شهراً سلسلة من الأحداث والقضايا التي تراوحت بين الفقد الموجع للمشاهير، والحوادث الجنائية الصادمة، وصولاً إلى وقائع غريبة أثارت الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز محطات هذا العام الحافل:

رحيل والدة تريزيجيه ووالد الشناوي

كان لنجوم الرياضة نصيب وافر من الأحزان هذا العام، حيث استهلت المحافظة شهر يناير بخبر وفاة والدة النجم محمود حسن تريزيجيه، وشيع آلاف الأهالي جنازتها في مشهد مهيب.

وبذات الوجع، فقدت المحافظة والد الحارس الدولي محمد الشناوي، الذي لقي مصرعه في حادث سير أليم على طريق الواحات، وشيع جثمانه بمسقط رأسه بمركز الحامول بحضور كبار رموز الرياضة.

في السياق ذاته، فُجع اللاعب محمد ربيعة نجم نادي "زد" بوفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض في شهر أكتوبر الماضي.

حوادث أبكت القلوب

شهدت المحافظة قصصاً مأساوية، كان أبرزها مصرع طفلين شقيقين غرقاً في مياه النيل بفرع رشيد؛ حين انزلقت قدم الطفل "أدهم" أثناء محاولته البطولية لإنقاذ شقيقته الصغرى ليغرقا سوياً.

وفي مدينة بلطيم، سادت حالة من الحزن بعد مقتل الطفل "أدهم حلمي" بطلقة نارية طائشة من سلاح والد أحد زملائه، ليفارق الحياة بعد 10 أيام في العناية المركزة.

وفي ختام العام، شهد مركز مطوبس حادثاً مرورياً مروعاً أودى بحياة 3 معلمين وسائق "توكتوك"، في فاجعة هزت الأوساط التعليمية.

غرائب 2025 في كفر الشيخ

لم يخلُ العام من الغرائب، حيث استقبل مستشفى دسوق العام 3 أطفال في حالة خطرة بعدما قامت والدتهم بـ"تكحيلهم بالحناء" بدلاً من الكحل في احتفالات شم النسيم، ما عرض عيونهم للتورم الشديد.

وطبياً، كشف مستشفى حميات دسوق عن حالة نادرة لسيدة ثمانينية ظلت تعاني من ضيق المرئ والقيء المستمر لمدة 80 عاماً، نتيجة تناولها مادة كاوية وهي في السادسة من عمرها، لتعيش طوال حياتها على السوائل فقط.

لغز حرائق "عقلة" وسقوط "أم رودينا"

أمنياً، نجحت المباحث في فك لغز "الحرائق المجهولة" بقرية عقلة القبلية التابعة لسيدي سالم، والتي أثارت الرعب لأسابيع؛ حيث تبين أن حفيد صاحب المنزل (16 عاماً) هو من كان يشعل النيران عمداً في منازل أقاربه.

وفي مدينة كفر الشيخ، ألقت مباحث تكنولوجيا المعلومات القبض على التيك توكر الشهيرة بـ "أم رودينا"، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور، وكشفت التحقيقات عن هويتها الحقيقية وإقامتها بمنطقة القنطرة.