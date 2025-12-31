قررت النيابة العامة بمحافظة قنا حبس طالبين بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قنا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال الصفة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا يفيد بضبط أحد الطلاب أثناء أدائه امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل كلية العلاج الطبيعي بجامعة قنا بدلًا من زميله، في محاولة للتحايل على منظومة الامتحانات.

وبالفحص، جرى ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بأداء الامتحان بدلًا من صديقه، مبررًا ذلك بمرور الأخير بظروف خاصة دفعته للاستعانة به خشية رسوبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة ملابساتها.