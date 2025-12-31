إعلان

ضبط محطة وقود في دمنهور تصرفت في 24 ألف لتر بالسوق السوداء

كتب : أحمد نصرة

11:51 ص 31/12/2025

تعبيرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكثفة على محطات الوقود بمركز دمنهور، في إطار تشديد الرقابة على منظومة تداول المواد البترولية.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 24 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء، شملت 11115 لتر سولار، و7788 لتر بنزين 80، و5100 لتر بنزين 92، وذلك عقب إجراء الجرد الدفتري من خلال مراجعة العدادات السرية ومطابقة البيانات مع سجل "21 بترول" والإخطار الشهري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة تداول المواد البترولية بمحطات الوقود على مستوى المحافظة، لضمان انتظام العمل وتوافر المنتجات البترولية للمواطنين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال أي مخالفات، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط محطة وقود دمنهور السوق السوداء حملة تموينية

