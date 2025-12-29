إعلان

أول رد من اتحاد طلاب جامعة بنها بشأن جمع أموال لتنظيم حفلات في رأس السنة

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:45 م 29/12/2025

جامعة بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد اتحاد طلاب جامعة بنها حظر جمع أي مبالغ نقدية داخل الحرم الجامعي بشكل نهائي، مشددًا على أن جميع المدفوعات الخاصة بالرحلات أو الأنشطة الطلابية تتم فقط من خلال إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو عبر منظومة التحصيل الإلكتروني الرسمية، ووفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.
ونفى الاتحاد، في بيان رسمي، صحة ما يتم تداوله بشأن تنظيم أي حفلات داخل الجامعة، وبالأخص حفلات رأس السنة، أو وجود أي تعاقدات مع شركات تنظيم حفلات، مؤكدًا عدم جمع أموال أو بيع تذاكر أو تلقي أي مبالغ مالية باسم اتحاد طلاب جامعة بنها.
كما نفى عمر الشبراوي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، ما يُشاع حول وجود تعاون أو تعاقد مع أي جهة أو شركة لتنظيم حفلات داخل أو خارج الجامعة، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح الشبراوي أن أي فعالية أو نشاط طلابي يتم تنظيمه داخل الجامعة يخضع للوائح والقوانين المنظمة للعمل الطلابي، ولا يتم إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من إدارة الجامعة، ويتم الإعلان عنه حصريًا من خلال الصفحات الرسمية المعتمدة للجامعة، والصفحات الرسمية للكليات، والصفحة الرسمية للاتحاد العام لطلاب الجامعة.
وأهاب اتحاد طلاب جامعة بنها بجميع الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات غير معلنة رسميًا، وضرورة الرجوع إلى الصفحات الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات متداولة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة أو شخص يستغل اسم اتحاد طلاب جامعة بنها دون وجه حق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة بنها رأس السنة حفلات رأس السنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين