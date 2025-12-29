القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد اتحاد طلاب جامعة بنها حظر جمع أي مبالغ نقدية داخل الحرم الجامعي بشكل نهائي، مشددًا على أن جميع المدفوعات الخاصة بالرحلات أو الأنشطة الطلابية تتم فقط من خلال إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو عبر منظومة التحصيل الإلكتروني الرسمية، ووفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.

ونفى الاتحاد، في بيان رسمي، صحة ما يتم تداوله بشأن تنظيم أي حفلات داخل الجامعة، وبالأخص حفلات رأس السنة، أو وجود أي تعاقدات مع شركات تنظيم حفلات، مؤكدًا عدم جمع أموال أو بيع تذاكر أو تلقي أي مبالغ مالية باسم اتحاد طلاب جامعة بنها.

كما نفى عمر الشبراوي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، ما يُشاع حول وجود تعاون أو تعاقد مع أي جهة أو شركة لتنظيم حفلات داخل أو خارج الجامعة، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح الشبراوي أن أي فعالية أو نشاط طلابي يتم تنظيمه داخل الجامعة يخضع للوائح والقوانين المنظمة للعمل الطلابي، ولا يتم إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من إدارة الجامعة، ويتم الإعلان عنه حصريًا من خلال الصفحات الرسمية المعتمدة للجامعة، والصفحات الرسمية للكليات، والصفحة الرسمية للاتحاد العام لطلاب الجامعة.

وأهاب اتحاد طلاب جامعة بنها بجميع الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات غير معلنة رسميًا، وضرورة الرجوع إلى الصفحات الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات متداولة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة أو شخص يستغل اسم اتحاد طلاب جامعة بنها دون وجه حق.