إعلان

بني سويف تبدأ تدريب المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم غدًا

كتب : حمدي سليمان

12:41 م 29/12/2025

أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين بالمرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، في تخصص "اللغة العربية"، والبالغ عددهم 919 معلمًا ومعلمة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس الأول من يناير المقبل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن التدريب يأتي في إطار برنامج «التأهيل التربوي والذهني والبدني»، للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة «معلم مساعد».

وأشارت إلى أن التدريب يُعقد بالمدرسة الزخرفية بمدينة بني سويف، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، مع توفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم أمل الهواري مسابقة الـ30 ألف معلم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد