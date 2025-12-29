بني سويف تبدأ تدريب المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم غدًا

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين بالمرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، في تخصص "اللغة العربية"، والبالغ عددهم 919 معلمًا ومعلمة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس الأول من يناير المقبل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن التدريب يأتي في إطار برنامج «التأهيل التربوي والذهني والبدني»، للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة «معلم مساعد».

وأشارت إلى أن التدريب يُعقد بالمدرسة الزخرفية بمدينة بني سويف، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاثة أيام، بواقع يومين للتأهيل التربوي ويوم واحد للتأهيل الذهني والبدني، مع توفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.