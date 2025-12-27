القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالإعدام شنقًا لكلٍ من عامل وربّة منزل، وذلك عقب ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، واقتران الجريمة بالسرقة، وتقطيع الجثمان وإخفائه، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير محمد عبدالوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمي القرموطي، وبأمانة سر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: «واد أ إ م خ» (37 عامًا) عامل، و«رانيا ر م م» (31 عامًا) ربّة منزل، وكلاهما مقيمان بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 22757 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2467 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين ارتكبا الواقعة ليلة 4 مايو 2025، بعدما عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه "سيد عادل حسن".

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية استدرجت المجني عليه إلى مسكنها، ثم قامت بإحكام وثاقه، ليباغته المتهم الأول بالاعتداء عليه باستخدام أداة حديدية أعدّها سلفًا، محدثًا به إصابات جسيمة أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين لم يكتفيا بقتل المجني عليه، بل قاما عقب ذلك بتقطيع جثمانه وإخفائه، في محاولة لطمس معالم الجريمة، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعي.

كما بيّنت التحقيقات أن جناية القتل اقترنت بجنحة سرقة، بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة، إذ استولى المتهمان في ذات الزمان والمكان على هاتف محمول مملوك للمجني عليه.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض (سكين)، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حديدة)، دون ترخيص أو مسوغ قانوني.