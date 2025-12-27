بالصور- جولة ميدانية لمحافظ قنا في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب

بالصور- جد يصطحب حفيدته إلى لجنة انتخابات الإعادة للنواب في قنا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بورسعيد صورًا لتاجر ملابس يُدعى "كريم"، الذي كان مختفيًا منذ عدة أيام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد ملابسات اختفاء تاجر الملابس، حيث تبين أن أحد أصدقاء المجني عليه استدرجه بحجة الجلوس سويًا، ليكتشف وجود شخص آخر برفقته أعلى محور 30 يونيو، حيث قام المتهمان بخنقه وقتله، ثم التخلص من جثته بإلقائها في الترعة والاستيلاء على سيارته.

وتوصلت إدارة البحث الجنائي إلى سيارة المجني عليه في أحد الكمائن بمحافظة الشرقية بمدينة بلبيس، حيث جرى إخطار الأجهزة الأمنية في بورسعيد.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بتوجيهات اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، وتم تتبع كاميرات المراقبة وتقنين الإجراءات، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان الجثمان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، كما تم التحفظ على السيارة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الواقعة.