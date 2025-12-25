مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في مواجهة أمنية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي عنصر إجرامي "شديد الخطورة" مصرعه، في مواجهة أمنية مع قوات الشرطة بحي المبيضة في مدينة الفشن جنوبي بني سويف، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار استمر قرابة نصف ساعة.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغات من الأهالي تفيد بإدارة أحد العناصر الإجرامية بؤرة لترويج المواد المخدرة، متخذًا من منزل مكون من طابقين وكرًا لنشاطه، مستغلًا المساحات الزراعية المتاحة لتأمين تحركاته وترويع المواطنين بالأسلحة النارية.

وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر وسبق اتهامه في عشرات القضايا الجنائية تشمل "المخدرات، وحيازة أسلحة، والبلطجة"، كما تبين خروجه من السجن منذ نحو أربعة أشهر ومطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات، حاصرت قوة أمنية مكبرة موقع المتهم، الذي بادر بإطلاق "وابلًا" من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معه؛ وأسفرت المواجهة عن مقتله دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة أو المواطنين.

وضبطت القوات بداخل الوكر كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 1900 تذكرة من مخدر "الآيس"، و600 تذكرة مواد مخدرة متنوعة، و7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية، وطبنجة، و7 أفراد خرطوش.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضرًا بالواقعة.