تداول 22 ألف طن بضائع ووصول 9 سفن بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

10:50 ص 25/12/2025

استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن تجارية على الأرصفة البحرية، وحققت تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و940 شاحنة، و105 سيارات، كما سجلت صالات الوصول والمغادرة سفر 1650 راكبا.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و401 شاحنة، و91 سيارة، كما سجلت حركة الصادرات تداول 16000 طن بضائع، و539 شاحنة، و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PELAGOS Expre، اليوم الخميس بينما تغادر ثلاث سفن أخرى وهي Pan lily و Alcudia Express وأمل، وكان الميناء استقبل بالأمس ثلاث سفن وهي Poseidon Express و Alcudia Express و امل، وغادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية 2.

وفي ميناء نويبع، تم تداول 4000 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين و سينا.

السويس موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

