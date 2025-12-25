تركيب أنظمة طاقة شمسية في 12 فندقًا بشرم الشيخ

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، العرض المقدم من المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة المشروع الذي يُعد أحد المشروعات الرائدة في دعم التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى مدن السياحة العالمية.

واستعرض المهندس عمر صالح، من المكتب الفني للمشروع، الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام، ومقترحات تطوير التحصيل الالكتروني من خلال تطبيق هاتف لتشغيل خمس حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب التوسع في منظومة التاكسي الذكي، وطرح تعزيز لمشروع الدراجات التشاركية، بما يدعم سهولة التنقل الصديق للبيئة داخل المدينة.

كما استعرض المهندس مصطفى نصر، من المكتب الفني للمشروع، التطورات الخاصة بمحور الطاقة والمياه، موضحًا أنه جرى الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 12 فندقًا بالمدينة، إضافة إلى طرح مشروعات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل غرف الفنادق، واستكمال مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35% ، و طرح التعاقد مع 4 فنادق جديدة خلال الشهر المقبل.

وأكد المحافظ، أن مشروع "جرين شرم الشيخ" حظي بتقدير محلي ودولي، وجرى اختيار المدينة ضمن أفضل المدن المشاركة في جائزة البيئة العالمية، تقديرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وإدارة المخلفات.

وجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومشاركة المجتمع المحلي والمنشآت السياحية في دعم مبادرات التحول الأخضر، وزيادة دورات التوعية مع الاستعداد لتوفير كافة الحوافز الايجابية من المحافظة تجاه الفنادق والمنشآت التي تبادر بتنفيذ مشروعات مستدامة، بما يعزز من مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية مستدامة.

وأشار إلى أنه جرى استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ كأول مدينة مستدامة في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.