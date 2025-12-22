الشرقية تكثف الحملات لمواجهة الإشغالات وإعادة الشكل الحضاري للشوارع

تشهد عدد من شوارع حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية حملات مكبرة ومستمرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط والالتزام بالشكل الحضاري للشوارع.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في مواجهة الإشغالات العشوائية والتعديات على حرم الطريق، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى استعادة النظام وتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

وفي هذا السياق، شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملات مكبرة بقيادة الأستاذ محمد أبو هاشم، رئيس الحي، وبالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، استهدفت شوارع: فلل الجامعة، القومية، المشير أحمد إسماعيل، الأثرية، الساحة الشعبية، كفر الزقازيق البحري، القنطرة، وشارع الحمام.

أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات المخالفة، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشدد رئيس حي ثان الزقازيق على استمرار الحملات بشكل يومي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.