إعلان

الشرقية تكثف الحملات لمواجهة الإشغالات وإعادة الشكل الحضاري للشوارع

كتب : ياسمين عزت

11:19 ص 22/12/2025

حملات لمواجهة الإشغالات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد عدد من شوارع حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية حملات مكبرة ومستمرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط والالتزام بالشكل الحضاري للشوارع.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في مواجهة الإشغالات العشوائية والتعديات على حرم الطريق، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى استعادة النظام وتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

وفي هذا السياق، شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملات مكبرة بقيادة الأستاذ محمد أبو هاشم، رئيس الحي، وبالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، استهدفت شوارع: فلل الجامعة، القومية، المشير أحمد إسماعيل، الأثرية، الساحة الشعبية، كفر الزقازيق البحري، القنطرة، وشارع الحمام.

أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات المخالفة، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشدد رئيس حي ثان الزقازيق على استمرار الحملات بشكل يومي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات لمواجهة الإشغالات الشرقية المهندس حازم الأشموني الباعة الجائلين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة