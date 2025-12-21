جنازة مهيبة في أشمون.. توديع ضحايا حادث "صحراوي البحيرة" (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

يستعد أهالي قرى الغنامية وشنواي وساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم، لتشييع جثامين 4 من "شباب العمالة" الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي، وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على أرجاء المحافظة.

تفاصيل "رحلة الموت" أسفل الكوبري

وقع الحادث المأساوي على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وتحديدًا بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة أسفل كوبري "الراست"، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمالة الشابة من أبناء مركز أشمون.

كشفت المعاينة أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و22 عامًا، وكانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم في اتجاه العاصمة قبل أن تباغتهم سيارة النقل.

أسماء الضحايا وقراهم

أسفر الحادث عن مصرع "فتاة و3 شباب" هم: مجدي محمود محمد عبد الفتاح من قرية قفر الغنمية، وعبد الرحمن وليد عيد، ومحمود جمال من قرية شنوان، وإسراء أنور صادق من قرية ساقية أبو شعرة، فيما أُصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة.

توافد المئات من أهالي القرى الثلاث على منازل الضحايا انتظارًا لوصول الجثامين فور انتهاء الإجراءات القانونية وتسليمها لذويهم، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين.

تحقيقات موسعة وجهود الإغاثة

ودفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف وقوات الأمن فور وقوع التصادم، حيث جرى نقل المصابين الـ 14 إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت بسبب قوة التصادم.

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الأسباب الفنية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد سيارة النقل الثقيل.

