سقوط 5 تجار مخدرات وأوكارهم في حملة أمنية بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

ضبطت الأجهزة الأمنية في القليوبية 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وداهمت عددًا من أوكار تجارة السموم والأسلحة، وذلك خلال حملة أمنية موسعة شنتها لفرض سيادة القانون وتطهير البؤر الإجرامية بنطاق شبرا الخيمة.

قيادة ميدانية لضرب بؤر الإجرام

انطلقت الحملة المكبرة تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبدعم فني وتخطيطي من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية.

وقد تولى القيادة الميدانية العقيد أحمد عصر، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، رفقة معاونيه من ضباط المباحث.

مداهمة "عزبة رستم والكابلات"

تركزت العمليات الميدانية في منطقتي "عزبة رستم" و"منطقة الكابلات" التابعتين لقسم ثان شبرا الخيمة، حيث استهدفت القوات الأوكار التي اتخذها الخارجون عن القانون منطلقًا لترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، مما تسبب في إزعاج الأهالي خلال الفترة الماضية.

حصيلة الضبط والاعترافات

أسفرت المداهمات الدقيقة عن إلقاء القبض على 5 عناصر إجرامية مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية متنوعة.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى ذخائر غير مرخصة.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المقبوض عليهم بحيازتهم للمخدرات بقصد "الاتجار"، والأسلحة النارية والبيضاء "للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة"، وحُرر محضر رسمي بالواقعة لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رسالة أمنية وطمأنة للمواطنين

نجح ضباط المباحث في فرض السيطرة الأمنية الكاملة على المناطق المستهدفة، وسط حالة من الارتياح والترحيب بين المواطنين الذين ثمنوا سرعة الاستجابة الأمنية.

وأكدت مديرية أمن القليوبية أن هذه الحملات ستستمر بشكل "دوري" ومكثف، مع توسيع نطاق ملاحقة تجار السموم وحائزي الأسلحة، ضمن إستراتيجية شاملة لإحكام السيطرة الأمنية وفرض هيبة الدولة في كافة ربوع المحافظة.