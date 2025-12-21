مستشفى سوهاج الجامعي يوفر أحدث علاج لإذابة الجلطات بالمجان

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن توفير وتفعيل أحدث بروتوكولات العلاج المذيب للجلطات بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى سوهاج الجامعي، باستخدام عقار Metalyse (Tenecteplase) مجانًا للمرضى، حيث يتجاوز سعر الحقنة الواحدة 30 ألف جنيه. ويُعد هذا العقار من أحدث العلاجات العالمية لإنقاذ مرضى الجلطات الحادة.

وقال النعماني: "إن الجامعة تحرص على تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى للمرضى مجانًا، وتوفير أحدث ما توصل إليه العلم في علاج الحالات الحرجة والطوارئ، خاصة مرضى السكتة الدماغية، حيث يمثل الوقت عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياتهم ومنع الإعاقة. وأضاف أنه تم علاج 8 حالات بنجاح خلال أسبوعين فقط باستخدام هذا العقار، والمستشفى على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الحالات الطارئة على مدار الساعة".

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي أعلن التفعيل الكامل لبرنامج العلاج المذيب للجلطات (Thrombolysis)، مؤكدًا أن الخدمة لا تتوقف عند إعطاء الدواء فقط، بل تشمل المتابعة الدقيقة بعد العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة والمراقبة المستمرة للحالة الصحية للمريض لضمان أفضل فرص التعافي وتقليل نسب الإعاقة والوفيات.

وأكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى تمتلك فرقًا طبية مدربة تعمل على مدار 24 ساعة، وتطبق بروتوكولات عالمية سريعة لتقييم المرضى فور وصولهم إلى قسم الطوارئ، لضمان اتخاذ القرار العلاجي في أقصر وقت ممكن، خاصة وأن العلاج يجب إعطاؤه خلال 4 إلى 5 ساعات فقط من ظهور أعراض الجلطة لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم، رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، أن الفريق الطبي يتولى تقييم وإدارة حالات السكتة الدماغية من خلال إجراء الفحوصات العصبية الدقيقة وعمل الأشعة المقطعية على المخ (CT Scan) في زمن قياسي، وتطبيق المعايير الدولية لتحديد مدى أهلية المريض لتلقي العلاج بأمان، مع مراعاة موانع الاستعمال الخطيرة مثل حالات النزيف.

وأضافت الدكتورة مروة حمدي، مدير إدارة التموين الطبي، أن العقار تم توفيره من خلال منظومة الشراء الموحد، تطبيقًا لاستراتيجية تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسان النعماني بضرورة إتاحة أحدث الأدوية والعلاجات المتقدمة فور اعتمادها لدى هيئة الشراء الموحد، لضمان سرعة التدخل العلاجي وإنقاذ حياة المرضى وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

ويُذكر أن عقار Metalyse يُستخدم كعلاج حديث ومبتكر للجلطات، وتحديدًا السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وتعد مصر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعتمد هذا العلاج الجديد. ويُعطى العقار كجرعة وريدية واحدة، مما يجعله أسرع وأسهل في الاستخدام مقارنة بالعلاجات التقليدية، ويساهم في اختصار الوقت الثمين في حالات الطوارئ.