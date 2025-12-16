سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، لجنة الامتحانات الشفوية لمرحلة الدراسات العليا بقسم جراحة العظام والكسور، والخاصة بمنح درجة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والدقة العلمية في تقييم الباحثين.

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح، رئيس قسم جراحة العظام، أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 4 أطباء لنيل درجة الماجستير، وطبيبين لنيل درجة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن الامتحانات تمت في أجواء علمية متميزة تعكس المستوى الأكاديمي والبحثي للقسم، وحرصه على إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على خدمة المنظومة الصحية.